Новые трамвайные пути уложили у администрации Октябрьского района Ижевска

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У здания администрации Октябрьского района Ижевска обновили 75 метров трамвайных путей. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Специалисты проводили ремонт по ночам для того, чтобы снизить ограничения в движении общественного транспорта. В ближайшее время подрядчик закончит первый этап работ и заасфальтирует переезд.

В рамках второго этапа ремонта на перекрестке улиц Песочная и Кирова уложат 225 м новых рельсов и шпал. Также на участке заменят балластовый слой, что обеспечит устойчивость путей под воздействием трамваев и изменяющихся температур.

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