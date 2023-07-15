Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Удмуртии

Происшествие не повлияло на движение поездов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Релейный шкаф подожгли на железной дороге в Удмуртии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу Горьковской железной дороги.
Инцидент произошел на перегоне «Заводская – Люкшудья». Как сообщают в ведомстве, происшествие никак не повлияло на работоспособность оборудования и движение поездов.
Ведется расследование. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника.
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