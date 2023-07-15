Мужчина 1989 года рождения получил ожоги при резке глушителя машины в Удмуртии

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Фото: Селезнев

В Воткинске мужчина 1989 года рождения получил ожоги различной степени тяжести при резке глушителя углошлифовальной машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение об инциденте поступило 14 июля в 14:40. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей Воткинской городской больницы. Он находится в реанимационном отделении.

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