Светофор вызывного действия установили на улице 10 лет Октября в Ижевске

Пешеходный переход будет регулируемым. Фото: @izh.ru

Подходит к концу обустройство пешеходного перехода на улице 10 лет Октября в районе ЖК «Ежевика» в Ижевске. Как сообщают в пресс-службе администрации города, местные жители давно просили о «зебре» в этом районе.

Пешеходный переход будет регулируемым. На участке уже установили светофор вызывного действия, вскоре подрядчик нанесет дорожную разметку. Стоимость оборудования пешеходного перехода составила 2,7 млн рублей.

На участке также планируется установить остановки общественного транспорта в обоих направлениях.

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