22 июля парк «Динополис» открывается в Ижевске

В парке представлено 70 фигур динозавров. Фото: Аксенова Ксения

22 июля в Ижевске открывается уникальное пространство для семейного отдыха. В парке «Динополис» представлено 70 фигур древних животных, которые издают звуки и двигаются. Парк порадует не только интересными экспонатами, но и насыщенной программой в течение всего дня открытия.

В последние годы горожане активно принимают участие в создании комфортной городской среды Ижевска. «Динополис» не стал исключением.

«На это общественное пространство был прямой запрос от горожан. И запрос не просто на тематический парк, а именно на парк с динозаврами. Проводились исследования, изучались все 28 парков России. И работа выполнялась по максимуму», – рассказал руководитель федерального проекта «Парки России» и член Общественной палаты РФ Сергей Буторин в эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» (16+).

Реализация проекта удалась благодаря сотрудничеству с Китаем. Динозавров сделали в Поднебесной и привезли в Ижевск.

За последние 5-6 лет город значительно преобразился, считает Сергей Буторин. В Ленинском районе появился сквер Оружейника Драгунова, в Устиновском – парк «Тишино». С реализацией последнего пришлось непросто.

Во-первых, нужно было договориться с застройщиком отдать эту территорию под общественное пространство. Во-вторых, здесь, куда много лет сбрасывали мусор, предстояла большая уборка. К ней были привлечены около 500 волонтеров. Так постепенно, общими усилиями появилось чистое и уютное современное общественное пространство с дорожками и самым большим веревочным парком в Удмуртии.

«Тихонько, тихонько мы пришли к таким «паркам с душой», – говорит Сергей Буторин.

Сейчас в разработке есть проекты парков «Елки» и у ЖК «Знак». Уже активно генерируются идеи и проводятся опросы людей: что им бы хотелось видеть, чего им не хватает. На данный момент есть Арбат для прогулок, а еще замысел на создание центра, где дети будут заниматься творчеством. Это место, считает Сергей Буторин, должно стать точкой притяжения горожан.

«Менять жизнь и пространство вокруг нас мы можем только сообща. По отдельности – мы слабые. Вместе мы сила, мощь, которая может делать реальные прорывные вещи», – подытожил Сергей Буторин.

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