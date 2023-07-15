Пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под Ижевском

Пострадавшие госпитализированы. Фото: госавтоинспекция Удмуртии

15 июля, в 13:20 на 4-м км дороги «Завьялово – Гольяны – Аэропорт» произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 38-летний мужчина на мотоцикле Suzuki не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП травмы получили мотоциклист и его 38-летний пассажир, который не надевал шлем. Оба госпитализированы.

В ведомстве также отмечают, что водитель мотоцикла не только был пьян, но и не имел водительских прав. Сейчас на месте работает полиция, обстоятельства аварии уточняются.

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