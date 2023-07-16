Более 700 водителей Ижевска лишили прав за пьяную езду с начала 2023 года

Фото: @gibdd_18

14 июля в Ижевске прошла проверка водителей на соблюдение ПДД на дорогах города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД и добровольцы народной дружины выявили 38 административных правонарушений. Из процесса дорожного движения исключили двух водителей, которых ранее уже лишили водительских прав. Одного из них привлекут к уголовной ответственности по статье 264.3 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Это связано с тем, что ранее он уже попадался на аналогичном правонарушении и был оштрафован по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ (повторное совершение административного правонарушения).

Также полицейские задержали одного пьяного водителя без водительских прав. В ведомстве отмечают, что с начала 2023 года сотрудники ГИБДД исключили из процесса дорожного движения уже более 700 пьяных лихачей.

Горожан просят сообщать о пьяных водителях в дежурную группу ОБДПС ГИБДД УМВД России по Ижевску по телефонам 415-700, 415-701, либо в полицию по телефону 02 или 102 – с мобильных.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под Ижевском

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Удмуртии

22 июля парк «Динополис» открывается в Ижевске