Несколько муралов нарисуют в Глазове в рамках фестиваля уличного искусства

Мурал с лебедями появился в Глазове. Фото: телеграм-канал главы Удмуртии Александра Бречалова
В Удмуртии проходит GLAZOV STREET FEST (Глазов стрит фест) – фестиваль уличного искусства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Бречалов.
Художники нарисуют несколько муралов. Сейчас процесс идет на улице Карла Маркса – там появилось изображение лебедя.
«Но GLAZOV STREET FEST - это не только граффити, а еще и танцы, уличные концерты, баскетбол и много всего другого», – отметил Александр Бречалов.
Основные мероприятия пройдут 28–30 июля.
Ранее «Комсомолка» писала, почему стоит посетить северные районы Удмуртии, в том числе Глазов.
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