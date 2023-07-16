Несколько муралов нарисуют в Глазове в рамках фестиваля уличного искусства

Мурал с лебедями появился в Глазове. Фото: телеграм-канал главы Удмуртии Александра Бречалова

В Удмуртии проходит GLAZOV STREET FEST (Глазов стрит фест) – фестиваль уличного искусства. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Бречалов.

Художники нарисуют несколько муралов. Сейчас процесс идет на улице Карла Маркса – там появилось изображение лебедя.

«Но GLAZOV STREET FEST - это не только граффити, а еще и танцы, уличные концерты, баскетбол и много всего другого», – отметил Александр Бречалов.

Основные мероприятия пройдут 28–30 июля.

Ранее «Комсомолка» писала, почему стоит посетить северные районы Удмуртии, в том числе Глазов.

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