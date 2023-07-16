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НовостиПроисшествия16 июля 2023 6:52

59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Анастасия Захарова
Мужчина нанес не менее восьми ударов по голове своему знакомому

Мужчина нанес не менее восьми ударов по голове своему знакомому

Фото: Архив КП

59-летнего жителя Ижевска будут судить за убийство в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В апреле 2023 года мужчина приехал в гости к 53-летнему знакомому в село Первомайский. Они выпили, поссорились, и обвиняемый начал бить собутыльника кулаками. А затем как минимум восемь раз ударил топором по голове. Потерпевший вскоре скончался.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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