59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Мужчина нанес не менее восьми ударов по голове своему знакомому
Фото: Архив КП
59-летнего жителя Ижевска будут судить за убийство в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
В апреле 2023 года мужчина приехал в гости к 53-летнему знакомому в село Первомайский. Они выпили, поссорились, и обвиняемый начал бить собутыльника кулаками. А затем как минимум восемь раз ударил топором по голове. Потерпевший вскоре скончался.
Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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