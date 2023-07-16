59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Мужчина нанес не менее восьми ударов по голове своему знакомому Фото: Архив КП

59-летнего жителя Ижевска будут судить за убийство в Завьяловском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В апреле 2023 года мужчина приехал в гости к 53-летнему знакомому в село Первомайский. Они выпили, поссорились, и обвиняемый начал бить собутыльника кулаками. А затем как минимум восемь раз ударил топором по голове. Потерпевший вскоре скончался.

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный мотоциклист выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под Ижевском

Мужчина 1989 года рождения получил ожоги при резке глушителя машины в Удмуртии

Неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге в Удмуртии