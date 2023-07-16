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НовостиПроисшествия16 июля 2023 7:36

Тело мужчины 1977 года рождения подняли из пруда в Завьяловском районе Удмуртии

Самая распространенная причина гибели на воде – алкоголь
Анастасия Захарова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В СНТ «Север» Завьяловского района Удмуртии произошло очередное ЧП на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Водолазы подняли из пруда тело мужчины 1977 года рождения. Причины трагедии неизвестны, но спасатели напоминают, что в большинстве случаев гибель на воде связана с алкоголем.

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