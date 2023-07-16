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НовостиДом. Семья16 июля 2023 8:30

Собака упала в яму с водой в Удмуртии

Ее спасли
Анастасия Захарова
Спасение собаки. Фото: /vk.com/pssur

Спасение собаки. Фото: /vk.com/pssur

В Сарапуле пес провалился в яму с водой, чем ужасно перепугал свою хозяйку. Историю его спасения рассказала Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Происшествие случилось на утренней прогулке. Собачка просто не заметила опасность, и оказалась в западне, из которой не могла выбраться сама. Хозяйка обратилась к спасателям.

Те вытащили животное с помощью лестницы. С ним все хорошо.

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