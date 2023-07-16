Гороскоп на день: 17 июля в жизни Близнецов вспыхнет симпатия, а Весам стоит остерегаться людей в синем

Прогноз на 17 июля Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет нас 17 июля.

ОВЕН

Все получится не совсем так, как хотелось бы. И хотя поначалу вас разозлит, что процесс идет не по плану, то потом вы поймете, что это к лучшему.

ТЕЛЕЦ

Кто-то из близких решит навязать вам свое видение того, как надо жить. Не стоит поддаваться на провокации. Проявите жесткость, отстаивая свою позицию.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей жизни вспыхнет симпатия, но стоит задать себе вопрос: это серьезно, или только мимолетное увлечение? Пока не стоит признаваться в своих чувствах. Сначала все хорошо обдумайте.

РАК

Энергия в вас так и кипит. Направьте ее в созидательное русло: сегодня вам все удается. Получится справиться со всеми намеченными планами и даже больше.

ЛЕВ

Львам в этот день предстоит выйти в свет и блистать. Поход на вечеринку, фуршет или театр поможет вам по-новому взглянуть на себя.

ДЕВА

Не стоит планировать что-то серьезное: крупные покупки или поездки, например. Все равно все рассыплется в прах. А вот уделить внимание рутинным делам как раз стоит.

ВЕСЫ

Ваши поступки повлекут совершенно неожиданный результат, и он вас порадует. Только не забывайте держаться подальше от людей в синем – они несут для вас опасность.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоит выбор между работой и личными делами. И там, и там, в вас нуждаются. Обе вещи вам важны. Потратьте время на то, что для вас приоритетнее.

СТРЕЛЕЦ

День подарит возможности для реализации своих задумок. Однако ваша избыточная энергичность может вызвать негатив у окружающих. Так что делиться с ними наполеоновскими планами не стоит.

КОЗЕРОГ

Возможны проблемы со здоровьем, особенно стоит обратить внимание на состояние вашего желудка. В карьере Козерогов ждут интересные предложения.

ВОДОЛЕЙ

У вас получится принять непростое, но правильное решение. Хотя отказывать кому-то будет тяжело. В награду судьба пошлет вам подарок, который пригодится в будущем и сделает ваше положение гораздо легче.

РЫБЫ

Сегодня ваша натура окажется противоречивой. Одновременно добрые и жестокие, чувствительные и циничные, мягкие и высокомерные. Это признак того, что вас что-то гложет. Постарайтесь разобраться в себе.

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