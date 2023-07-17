Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 2:35

Более 1500 телефонных и интернет мошенничеств зафиксировано в Удмуртии с начала 2023 года

К уголовной ответственности привлечено 910 человек
Дана Солнцева
МВД по Удмуртии рассказывает как защитить себя и близких от мошенников

МВД по Удмуртии рассказывает как защитить себя и близких от мошенников

Фото: Мария Бакланова

За 2023 год в Удмуртии произошло 1613 уголовных преступлений с использованием интернета или мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается практически каждое третье преступление в Республике. Только в текущем году раскрыто 1613 преступлений данной категории. К уголовной ответственности привлечено 910 лиц», – говориться в сообщении ведомства.

МВД по Удмуртии в целях повышения уровня правовой и финансовой грамотности проводит информационную кампанию, рассказывая гражданам о том, как защитить себя и близких и не стать жертвой мошенников.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Собака упала в яму с водой в Удмуртии

Тело мужчины 1977 года рождения подняли из пруда в Завьяловском районе Удмуртии