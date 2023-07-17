Более 1500 телефонных и интернет мошенничеств зафиксировано в Удмуртии с начала 2023 года

МВД по Удмуртии рассказывает как защитить себя и близких от мошенников
Фото: Мария Бакланова
За 2023 год в Удмуртии произошло 1613 уголовных преступлений с использованием интернета или мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается практически каждое третье преступление в Республике. Только в текущем году раскрыто 1613 преступлений данной категории. К уголовной ответственности привлечено 910 лиц», – говориться в сообщении ведомства.
МВД по Удмуртии в целях повышения уровня правовой и финансовой грамотности проводит информационную кампанию, рассказывая гражданам о том, как защитить себя и близких и не стать жертвой мошенников.
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