Более 1500 телефонных и интернет мошенничеств зафиксировано в Удмуртии с начала 2023 года

МВД по Удмуртии рассказывает как защитить себя и близких от мошенников Фото: Мария Бакланова

За 2023 год в Удмуртии произошло 1613 уголовных преступлений с использованием интернета или мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается практически каждое третье преступление в Республике. Только в текущем году раскрыто 1613 преступлений данной категории. К уголовной ответственности привлечено 910 лиц», – говориться в сообщении ведомства.

МВД по Удмуртии в целях повышения уровня правовой и финансовой грамотности проводит информационную кампанию, рассказывая гражданам о том, как защитить себя и близких и не стать жертвой мошенников.

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