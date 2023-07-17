Школу №5 Воткинска готовят к открытию в новом учебном году

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заканчивается строительство средней образовательной школы №5 Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Новая школа рассчитана на 825 мест, в ней будут готовить будущих инженеров. Сейчас школа проходит этап лицензирования.

«Здесь будут компьютерные классы, 3D станки и станки с числовым программным управлением. Будут занятия робототехникой для учеников с 1 по 11 класс. Мы понимаем: ранняя профориентация — это то, что сейчас впрямую необходимо нам для подготовки квалифицированных кадров и обеспечения технологического суверенитета страны», — рассказал глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов во время осмотра здания.

Новое здание школы №5 должно помочь ученикам Первого и Южного поселков Воткинского района учиться в более комфортных условиях.

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