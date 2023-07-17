Горячую воду отключат в 309 домах Ижевска с 18 июля по 1 августа

Каждый этап гидравлических испытаний должен проходить не более двух недель Фото: Мария Бакланова

Теплосети Ижевска продолжают проверять на прочность и наличие дефектов. Как сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии, из-за работ энергетиков, подачу горячей воды приостановят в 309 домах города.

Так, с 18 по 31 июля ГВС отключат в домах по следующим адресам:

Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7

В.Сивкова 158, 177, 186, 194

К.Маркса 208, 218

Коммунаров 214а, 216а, 216Б, 231, 239, 239а, 249, 281, 283, 285

Красноармейская 142, 159, 164, 166, 168, 169, 171, 173, 175, 182

Красногеройская 12, 14, 18, 20, 21, 25, 28, 28а, 30, 32, 35, 38а, 52, 63Б, 69а, 71 (Университетская 1 к.1), 77

Лихвинцева 46, 48, 50, 50а, 52, 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72

Ленина 9, 11

Ломоносова 2, 4Б, 5, 5Б, 9, 9а,10, 20

Пушкинская 187, 190, 192, 194а, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 213, 215

Советская 7, 8, 9, 10, 10а, 12а, 14, 15, 15а, 19, 21, 21а, 25, 31

Свободы 167, 171, 171а, 173, 175, 184, 186, 188, 190, 200, 202

Удмуртская 222, 222а, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239 (Университетская 1 к.2)

Университетская 1.

А с 19 июля по 1 августа без горячей воды будут жить жильцы следующих домов:

Весенняя 5, 6

М.Калашникова 1, 3, 6, 7, 8, 9 к.1, 9 к.2, 10

Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92Б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103а, 103Б, 107, 107а, 107Б, 107г, 107д, 109, 109а, 109Б, 113

Камбарская 17Б, 25, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Ленина 152, 154, 158, 158а, 160, 162, 164, 166, 166а, 168, 168а, 170, 172, 176, 178, 180

Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 13а, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 163а к.1, 163а к.2.

Отметим, что гидравлические испытания необходимы для подготовки к новому отопительному сезону, с их помощью снижается риск появления аварий на теплосетях. Жителей просят отнестись к проверкам с пониманием и не нарушать мер безопасности. Об авариях вы можете сообщить в диспетчерскую теплосетей по номерам: 903-543, 903-545 или в службу 072 (с мобильного 998-072).

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