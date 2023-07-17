Предварительная цена ремонта лестницы до набережной Ижевска составила 25-30 млн рублей

В 2022 году лестницу могли отремонтировать за 11 млн рублей Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал работу администрации Ижевска из-за разбитых ступеней на набережной города. Вопрос ремонта спуска он поднял на аппаратном совещании 17 июля.

«Я 5 раз делал замечание по этому вопросу. При этом, в городе сделали классный тротуар и хорошую дорогу на Коммунаров. Но, наверное, если мы видим вот такой объект у нас в городском хозяйстве, то работы на Коммунаров можно сдвинуть на 2024 год, а деньги направить сюда. Проблема возникла не в этом и даже не прошлом году, а в позапрошлом. Тогда еще можно было отремонтировать лестницу за копейки в рамках содержания. Но мы дожидаемся, когда уже нечего будет ремонтировать и нужен будет проект и капремонт», – возмутился Бречалов.

По словам главы Октябрьского района Ижевска Натальи Новиковой, ремонт лестницы был запланирован в 2022 году. Тогда на эти цели требовалось 11 млн рублей. В администрацию города была подана смета, но денег на ремонт не было. В этом году подрядчик провел повторный просчет, и теперь, из-за подъема цен, предварительная стоимость благоустройства составляет порядка 25-30 млн рублей.

Этот ответ также не устроил главу региона.

«Послушайте, не надо быть сильным экономистом, чтобы понять, что кредит на город в размере 11 млн будет выгоднее, чем тратить 25-30 млн, хотя я думаю, что будет даже больше. Ну что это такое? Либо сознательное вредительство и желание заработать, либо глупость, граничащая с идиотизмом. Там, где нормально, мы тратим деньги, а там, где нужно провести ремонт – нам плевать», – сказал Бречалов.

Отметим, что после аппаратного совещания глава Удмуртии проведет отдельный разговор с властями города.

Напомним, ранее местные жители пожаловались на состояние спуска в комментариях под постом главы в соцсетях. Ижевчанам ответила администрация города, но реакция руководства муниципалитета не устроила Бречалова.

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