Глава Удмуртии поручил урегулировать правила пользования электросамокатами в регионе

На электросамокатчиков, которые нарушают ПДД, главе пожаловались жители региона Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

17 июля на аппаратном совещании под председательством главы Удмуртии Александр Бречалов поручил муниципалитетам урегулировать с Миндортрансом правила пользования электросамокатами в регионе.

На ситуацию с электросамокатчиками главе пожаловались местные жители.

«Электрические самокаты – это просто ужас. Стало очень страшно ходить по тротуарам особенно с маленькими детьми. У меня малышу два года, на тротуаре на Пушкинской улице меня и ребенка уже несколько раз чуть не сбили на самокате» – сообщила главе Ольга Волкова.

Руководитель региона отметил, несмотря на то, что развитие сети электросамокатов в Удмуртии приносит определенные плюсы, далеко не все любители прокатиться соблюдают ПДД и элементарные правила безопасности.

По словам Бречалова, с начала 2023 года в Удмуртии произошло 41 ДТП с участием электросамокатов, а за аналогичный период 2022 года – 12. Напомним, 11 июля на набережной Ижевска произошло смертельное ДТП – пьяный электросамокатчик не справился с управлением и выехал на проезжую часть, где в него врезалась легковушка. А результате аварии, женщина, которая также ехала на самокате, погибла на месте.

«Вывод – профилактика крайне важна, и к нарушителям нужно относиться строже. Кроме того, важно развивать транспортную инфраструктуру. Это значит: урегулировать правила парковки для самокатов, разработать безопасные маршруты, работать с компаниями, которые предоставляют самокаты напрокат», – заключил Александр Бречалов.

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