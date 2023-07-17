20 человек эвакуировали при пожаре на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске

При пожаре никто не пострадал
Фото: Мария Бакланова
16 июля, в 13:19 в Ижевске загорелся балкон на 6 этаже 9-этажного дома на улице Татьяны Барамзиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе трое детей. К счастью, при возгорании никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 7 кв.м. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.
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