20 человек эвакуировали при пожаре на улице Татьяны Барамзиной в Ижевске

При пожаре никто не пострадал Фото: Мария Бакланова

16 июля, в 13:19 в Ижевске загорелся балкон на 6 этаже 9-этажного дома на улице Татьяны Барамзиной. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Спасатели эвакуировали из дома 20 человек, в том числе трое детей. К счастью, при возгорании никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 7 кв.м. Предварительная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем при курении.

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