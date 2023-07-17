Почти 900 тысяч рублей украли мошенники у 85-летней пенсионерки из Глазова

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Глазове мошенники украли у 85-летней пенсионерки 898 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На стационарный телефон женщине позвонил молодой человек и заявил, что он является ее внуком. Голоса звонившего и реального внука потерпевшей были похожи, и поэтому она поверила злоумышленнику. Звонивший сказал пенсионерке, что попал в ДТП, и по его вине пострадали люди. Затем пожилой женщине позвонил еще один неизвестный, представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что для освобождения внука от уголовной ответственности потерпевшей нужно будет заплатить деньги. Пенсионерка согласилась, а затем передала названную сумму курьеру, который подъехал к ее дому.

Позднее потерпевшая узнала, что ее внук не попадал в ДТП, и сообщила в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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