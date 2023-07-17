Более 1,2 млн рублей взыщут с жителя Удмуртии за повреждение почвы в заказнике

Решение суда в законную силу не вступило. Фото: @4045

Житель Игринского района заплатит более 1,2 млн рублей за повреждение почвы в заказнике «Салинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 1 июня по 5 августа 2020 года мужчина с помощью экскаватора пытался углубить водоем, тем самым уничтожив почву и места обитания животных. Таким образом он нанес окружающей среде ущерб превышающий 1,2 млн рублей.

Прокурор подал иск о взыскании указанной суммы, и судья удовлетворил его требования. Решение суда в законную силу не вступило. Его исполнение находится на контроле прокурора Красногорского района.

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