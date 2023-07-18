В Ижевске устанавливают личность мужчины, череп которого нашли на улице 14-ая

Примерный портрет мужчины. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске следователи устанавливают личность мужчины, череп которого нашли в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Останки находились в сумке, которую обнаружили 29 апреля 2022 года во время благоустройства на улице 14-ая. Согласно данным судмедэкспертов, череп принадлежит мужчине, который умер год или два года назад. Примерный возраст погибшего 40-60 лет. Из отличительных черт можно обозначить рыжие волосы и частично отсутствующие передние зубы.

По реконструкции внешности погибшего удалось создать его приблизительный портрет. Стражи порядка рассматривают возможность того, что мужчина не был жителем Удмуртии и приехал в регион из другого места.

Жителей просят помочь с расследованием. Если вы располагаете какой-либо информацией о погибшем мужчине, просим сообщить по телефону (3412) 41-39-13 или или по адресу Ижевск, ул. Лихвинцева, 49.

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