64-летний житель Удмуртии задушил жену подушкой и спрятал ее тело в лесу

Мужчина попытался скрыться в другом регионе. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Завьялово за жестокое убийство супруги перед судом предстанет 64-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 29 апреля 2023 года мужчина поссорился с женой и задушил ее подушкой. Затем обвиняемый поместил тело супруги в мешок, положил его в машину и выехал из Удмуртии. В лесу Пермского края мужчина спрятал мешок с погибшей, а затем скрылся в другом регионе.

Напомним, о пропаже женщины заявил ее сын. По его словам, погибшая собиралась отправиться в Екатеринбург по делам, но внезапно пропала и перестала выходить на связь.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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