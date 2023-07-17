Логистический центр Wildberries построят в Сарапуле до декабря 2023 года

В проект вложено 3,9 млрд рублей инвестиций. Фото: @a.brechalov

Строительство логистического центра Wildberries в Сарапуле завершится в декабре 2023 года. Об этом 17 июля на аппаратном совещании сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

«Проект важен прежде всего тем, что расширит возможности для нашего бизнеса по работе с маркет-плейсом. А жители будут еще быстрее получать свои заказы, потому что сегодня ближайший крупный логистический центр находится в Татарстане», – сказал Сунцов.

В проект вложено 3,9 млрд рублей инвестиций. Правительство Удмуртии поддержало инвесторов, сдав участок для строительства в аренду без торгов, а также, построив сети газа, воды и электричества по программе 1704 на сумму 108,3 млн рублей. Сейчас подрядчик выполняет работы по обустройству инфраструктуры и фундамента.

«Мы планируем, что стройка будет закончена уже в конце этого года. Все работы идут в срок и в темпе», – заключил Сунцов.

Напомним, строительство логистического центра началось осенью 2022 года.

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