За месяц госдолг Удмуртии увеличился на 2,8 млрд рублей

97% от госдолга составляют бюджетные кредиты Фото: Ульяна Колмогорова

На 1 июля размер госдолга Удмуртии составил 74,79 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

За месяц размер госдолга увеличился на 2,8 млрд рублей. В июне региональные власти взяли в кредит от управления Федерального казначейства 3,8 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. Погасить кредит власти должны до 31 октября 2023 года. Эти деньги потребовались республике для выплаты зарплаты бюджетникам и социальной поддержки местных жителей. Кроме того, часть этих средств направили на погашение кредитов от Минфина страны.

На данный момент 97% от госдолга составляют бюджетные кредиты, а оставшиеся 7% – обязательства по ценным бумагам. Напомним, в мае 2023 года госдолг Удмуртии сократился на 2,09 млрд рублей.

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