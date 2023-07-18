За выходные в Удмуртии сотрудники ДПС остановили на дороге 60 водителей, которые были за рулем выпившими

Нарушителям грозит штраф и лишение прав. Фото: архив редакции

В эти выходные сотрудники ДПС выявили 1218 нарушений. Из них 60 человек управляли машиной после употребления алкоголя . Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Всего с начала года полиция поймала более 2, 5 тысяч человек за рулем после употребления алкоголя.

Водителям, которые управляли автомобилем нетрезвыми, а также за отказ от прохождения тестов на алкоголь грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

«Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от медосвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей, а также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет», - предупреждает Госавтоинспекция Удмуртии.

Помимо этого нарушителю будет грозить до 2 лет тюрьмы.

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