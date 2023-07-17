Третий случай заражения корью зарегистрировали в Удмуртии

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Мальчик 2013 года рождения из Воткинского района заразился корью. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Сейчас ребенок находится в Республиканской клинической инфекционной больнице. Как выяснили врачи, случай заболевания завозной, – мальчик приехал в Удмуртию из Москвы.

«Министерством здравоохранения Удмуртии совместно с управлением Роспотребнадзора по региону организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий: медицинское наблюдение за контактными лицами и вакцинация. Новых случаев кори не выявлено», – сообщает Пинчук.

Напомним, ранее в регионе было зарегистрировано два случая заражения корью: женщина и ребенок. Ранее мы писали, где можно заразиться опасной болезнью и каковы ее последствия.

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