В Ижевске до конца лета планируют отремонтировать улицу Кирова

Скоро начнется ремонт дороги на улице Кирова. Фото: Мария Бакланова

На улице Кирова в Ижевске отремонтируют дорогу и трамвайные пути от улицы Песочной до Удмуртской.

«Дорожники проведут фрезерование старого полотна, частично обновят основание дороги, заменят бортовые камни, уложат два слоя нового асфальта, отремонтируют тротуары. Средства выделены из регионального бюджета», - сообщает Администрация города.

Ремонтные работы начнутся с перекрестка ул. Кирова и Песочной. Здесь заменят старый рельсы и шпалы на новые, а также полностью поменяют балластовый слой.

Вместе с дорогой отремонтируют и трамвайные пути, которые расположены на пересечении ул. Кирова с Песочной, Коммунаров и Удмуртской. Планируется привести в порядок 600 м трамвайных путей.

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