Врачи Удмуртии спасли жизнь мужчины, рука которого висела на лоскуте кожи

Мужчину нашли, когда он лежал на дороге и истекал кровью. Фото: Эльвира Пинчук

Медики Удмуртии спасли жизни ребенку и мужчине, который попал в ДТП. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Врачи Республиканской детской клинической больницы транспортировали маленькую девочку из РКИБ в Москву для продолжения лечения. Юной пациентке срочно требовалась помощь. Всю дорогу она находилась на аппарате ИВЛ. Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей в федеральном центре, ей оказывается вся необходимая помощь.

На обратном пути недалеко от города Мамадыш в Республике Татарстан водитель реанимобиля заметил на дороге мужчину, который истекал кровью. Оказалось, что буквально за две минуты до его обнаружения медиками, он попал под колеса автомобиля.

«Сомнений в том, что мы можем оказать помощь, у нас не было. У пострадавшего было обильное кровотечение, рука висела на лоскуте кожи, он находился без сознания, состояние было критическим. Перенесли мужчину в наш автомобиль и приступили к оказанию помощи и стабилизации состояния, чтобы доставить в ближайшую медицинскую организацию. Елабужская центральная районная больница находилась в 100 километрах от места происшествия, за 25 минут мы его туда доставили со стабильной динамикой», – поделился врач анестезиолог–реаниматолог РДКБ Евгений Сергеев.

Сейчас пострадавшего мужчину уже прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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