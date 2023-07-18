Татьяна Черниговская и Данила Козловский побывали в Сарапуле на экскурсии

Звезды сфотографировались с поклонниками. Фото: @neskuchnosarapul, @sarapul_one

Именитые ученые, актеры и другие деятели культуры побывали в Сарапуле на экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба сарапульского музея-заповедника.

Фото: @sarapulmuseum

В составе делегации на на круизном речном лайнере «Мустай Карим» в Удмуртию приехали ученые Александр Каплан, Татьяна Черниговская, писатель Евгений Водолазкин, а также актеры Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Дарья Повереннова.

Туристы посетили экскурсии и закупились сувенирами, а известные деятели культурной жизни страны также успели сфотографироваться с поклонниками.

Фото: @svetlanasvetlana42

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