Двух осиротевших лосят спасли в Удмуртии

Один из лосят чуть не утонул. Фото: @mprur

Сотрудник дирекции особо охраняемых природных территорий взял на попечение двух осиротевших лосят. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии.

Один из малышей чуть не утонул, когда попытался переплыть вместе с мамой реку, но из-за половодья не смог выбраться из воды. Тонущего лосенка заметил рыбак и сообщил в Минприроды региона. Инспекторы достали животное на берег и стали ждать его маму. Однако лосиха не возвращалась за ребенком в течение нескольких часов, и специалисты решили забрать его.

Сейчас малыши питаются козьим молоком. Фото: @mprur

Второго лосенка передали из станции юных натуралистов в Глазовском районе, куда его подбросили неизвестные. Судя по всему, люди незаконно забрали малыша из дикой природы, но не справились с его содержанием.

Сейчас лосята живут в заказнике Якшур-Бодьинского района, где за ними ухаживают специалисты. Малыши веселятся в загоне и питаются козьим молоком с рук смотрителей.

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