Троллейбус 1982 года выпуска вышел на линию в Ижевске

Вот такой ретро-троллейбус теперь ездит по Ижевску. Фото: ИжГЭТ

В столице Удмуртии на линию вышел ретро-троллейбус 1982 года выпуска. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Машину отреставрировал специалист из Калуги. Транспортное предприятие уверено, что такой троллейбус поможет горожанам прикоснуться к истории и узнать, как выглядел общественный транспорт Ижевска более 40 лет назад.

«На улицах троллейбус видно издалека: его отличает окраска, характерная для машин того времени, световая сигнализация выполнена с исторической точностью – плафоны «лодочки» устанавливались на троллейбусы до 1985 года. На передней части троллейбуса размещена эмблема завода имени Урицкого», – объяснили специалисты.

В салоне машины размещены изображения с историей развития троллейбусного движения Ижевска с 1986 года по 2023 год. Троллейбус возит пассажиров по самому длинному в городе 14 маршруту.

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