Гимназию №8 в Глазове обновят в этом году

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии.

В Глазове планируется закончить капитальный ремонт гимназии №8 уже в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба госсовета Удмуртии.

Здание 1959 года постройки не ремонтировалось ни разу за время эксплуатации.

во время капитального ремонта планируется переработать расположение кабинетов, сделать их более удобными для учеников. Теперь они будут располагаться по этажам кластерами по разным научно-техническим и гумманитарным направлениям. Кроме того, школе планируется организовать современную, удобную библиотеку и кабинеты профориентации.

«В здании гимназии будет установлены современная противопожарная и антитеррористическая системы безопасности. Работы планируется завершить в этом году. Сейчас в здании продолжается штукатурно-малярные работы.», – говориться в сообщении пресс-службы главы и правительства.

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