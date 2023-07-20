Канализационный коллектор загорелся на улице Ильфата Закирова в Ижевске

Фото: скриншот из видео

19 июля, в 18:40 на улице Ильфата Закирова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Возгорание началось внутри канализационного колодца. Для тушения пожарные вскрыли его люк бензорезом. Ликвидация пожара длилась более 1,5 часа. Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент неизвестны.

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