Сотрудника УФСИН Удмуртии осудят за разглашение гостайны

Возбуждено уголовное дело
Фото: Амир Закиров
В Удмуртии перед судом по делу о разглашении гостайны предстанет сотрудник одного из учреждений регионального УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.
Мужчина рассказал доверенную ему секретную информацию третьему лицу, которое не имело допуска к работе с такими сведениями.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Сотруднику ведомства грозит до 4 лет лишения свободы.
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