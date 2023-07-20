Сотрудника УФСИН Удмуртии осудят за разглашение гостайны

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Удмуртии перед судом по делу о разглашении гостайны предстанет сотрудник одного из учреждений регионального УФСИН. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Мужчина рассказал доверенную ему секретную информацию третьему лицу, которое не имело допуска к работе с такими сведениями.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны). Сотруднику ведомства грозит до 4 лет лишения свободы.

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