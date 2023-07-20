Школу №61 откроют в Ленинском районе Ижевска в 2024 году

Сейчас подрядчик возводит второй этаж. Фото: @gulyaev_v

Строительство школы №61 в Ижевске планируют закончить зимой 2023 года. Об этом на странице ВКонтакте сообщил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Гуляев.

Сейчас подрядчик возводит стены второго этажа школы.

«Еженедельно встречаемся на объекте – вместе со строителями решаем рабочие вопросы. Объект на контроле министра строительства региона Ришата Ибрагимова», – сообщает Гуляев.

Старое здание школы №61 снесли в 2022 году. С этого времени школьники учатся в соседних учебных заведениях. Вернуться в «родные стены» они смогут в 2024 году, когда в школа получит лицензию. Напомним, ранее выпускники учебного заведения поделились с «Комсомолкой» воспоминаниями школьных лет.

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