69-летнего жителя Удмуртии осудили за незаконное хранение пистолета

Суд ограничил свободу пенсионера на 6 месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Балезинском районе по делу о незаконном хранении пистолета перед судом предстал 69-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В 2010 году мужчина отправился на рыбалку и нашел в пруду самодельный однозарядный пистолет. Опасную находку пенсионер принес домой и некоторое время хранил в ящике шкафа, но затем повесил в комнате на стену для украшения интерьера.

В апреле 2023 года полицейские осмотрели дом пожилого мужчина, а затем увидели и изъяли оружие. Эксперт охарактеризовал находку, как однозарядный пистолет кустарного способа изготовления, предназначенный для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм.

Суд признал пенсионера виновным по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ограничил его свободу на полгода. Приговор в законную силу не вступил.

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