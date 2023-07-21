В Ижевске начался поддерживающий ремонт лестницы к набережной

Реконструкция объекта может пройти в 2025 году. Фото: @gulyaev_v

В Ижевске начался долгожданный ремонт лестницы от монумента «Дружбы народов» до набережной. Об этом на странице ВКонтакте сообщает врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Ремонт поддерживающий. Строители заменят плиты и сделают ход безопасным, но конструкция лестницы останется прежней. При этом второй спуск закроют до реконструкции объекта.

«Подготовка проектно-сметной документации на реконструкцию эспланады начнется уже в этом году. Проект будет предусматривать пандусы для колясок и маломобильных граждан», – сообщает Гуляев.

Предварительный срок начала реконструкции спуска 2025 год. Напомним, 17 июля глава Удмуртии Александр Бречалов возмутился состоянием лестницы и назвал действия администрации района «глупостью, граничащей с идиотизмом».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тело мужчины нашли в пруду Удмуртии

Более 300 тысяч рублей украла жительница Удмуртии из федерального бюджета

43% образовательных учреждений Удмуртии готовы к началу нового учебного года