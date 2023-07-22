Погода в Ижевске на день: 22 июля ожидаются дожди и до +22°С

Не забудьте взять с собой зонт Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 22 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +19…+22°С. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с и порывами до 15-18 м/с.

Ночью ожидается небольшая облачность без осадков, а столбик термометра опустится до +12°С. Ветер западный, 2 м/с.

Желаем вам хороших выходных!

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