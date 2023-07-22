12 человек погибли на воде в Удмуртии с начала купального сезона

Чаще всего тонут выпившие люди. Фото: Анастасия Захарова

В Удмуртии с начала купального сезона погибли 12 человек, в числе которых три ребенка. Об этом сообщает заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук в своем телеграм-канале, ссылаясь на статистику ГУ МЧС региона.

Чаще всего, в 70% случаев, утопления происходят при отсутствии сил во время попытки выплыть.

«Опознать тонущего трудно, но, как правило, им свойственны хаотичные, а позже еще и медленные, вялые движения рук. Жертва может звать на помощь, паниковать, а может тонуть беззвучно, потому что вода попадает в рот и в легкие», – прокомментировал Пинчук спасатель ПСС Ижевска Алексей Шульгин.

Часто на дальние расстояния заплывают выпившие люди.

Происходят также случаи утопления, когда человек попадает в подводную яму и происходит удушье от спазма голосовой щели.

Помимо этого, смерти на воде случаются из-за остановки сердца.

«Рефлекторная остановка сердца становится причиной синкопального утопления. Подобная ситуация возможна, когда человек внезапно оказался в очень холодной воде или нырнул в воду плашмя, получив механическую нагрузку на грудную клетку», – говорит Шульгин.

Напоминаем, что купание в нетрезвом виде, заплывание за буйки строго запрещается.

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