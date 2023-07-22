Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2023 11:49

Площадка для выгула собак появится в «Березовой роще» в Ижевске

Уже началась планировка участка
Алина Гужавина
Благоустройство пройдет в семь этапов. Фото: архив редакции

Благоустройство пройдет в семь этапов. Фото: архив редакции

В парке «Березовая роща» появится площадка для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас уже идет планировка участка со всем необходимым оборудованием для дрессировки. Общая площадь составит 600 кв.м.

Помимо этого, подошла к концу облицовка схода к Карлутке и в скором времени появится спуск для маломобильных жителей. Территорию парка будут освещать 78 современных светильников. За порядком будут следить через систему видеонаблюдения.

Первые три из семи этапов благоустройства завершат до 30 октября. Организуют пространство для детей, спортивные площадки, зоны для проведения культурных массовых мероприятий и др.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погода в Ижевске на день: 22 июля ожидаются дожди и до +22°С

12 человек погибли на воде в Удмуртии с начала купального сезона

Дом и надворные постройки сгорели в селе Удмуртии