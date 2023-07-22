Площадка для выгула собак появится в «Березовой роще» в Ижевске

Благоустройство пройдет в семь этапов. Фото: архив редакции

В парке «Березовая роща» появится площадка для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас уже идет планировка участка со всем необходимым оборудованием для дрессировки. Общая площадь составит 600 кв.м.

Помимо этого, подошла к концу облицовка схода к Карлутке и в скором времени появится спуск для маломобильных жителей. Территорию парка будут освещать 78 современных светильников. За порядком будут следить через систему видеонаблюдения.

Первые три из семи этапов благоустройства завершат до 30 октября. Организуют пространство для детей, спортивные площадки, зоны для проведения культурных массовых мероприятий и др.

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