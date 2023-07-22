Специалист рассказала, как питание связано с возрастом

Овощи и мясо обязательно должны быть в рационе. Фото: архив редакции
Правильное питание – залог здоровой жизни, но и здесь есть свои нюансы. Например, при составлении рациона нужно учитывать свой возраст. Как это связано, рассказала нутрициолог в разговоре с RT.
Молодежи, возраст которых от 17 до 20 лет, необходимо каждый день есть белковую пищу. Отличным вариантом станет мясо, которое несет огромную пользу для плотности костей и мышц, которые активно развиваются в эти годы. Не забывайте обогащать рацион клетчаткой – фрукты, овощи. Особенно важно следить за питанием и не пропускать приемы пищи.
Людям чуть постарше, 21-35 лет, стоит добавлять орехи и кисломолочку.
Универсальным советом для здоровья остается питье воды. Чтобы было интереснее, можно добавить в нее кусочки фруктов, ягод и цитрусов.
Взрослым, чей возраст 35-55 лет, лучше начинать день с каши, так как метаболизм начинает замедляться. Отлично подойдут гречка или оладьи из овсяной муки
Ну, и тем, кому за 55 не стоит отказываться от белка – он поможет сохранить тонус в мышцах. Добавить к мясу можно зелень: рукколу, укроп, петрушку.
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