Жительницу Ижевска осудят за использование паспорта для назначения себя директором организаций

Данные она предоставляла неустановленному лицу. Фото: архив редакции

56-летняя ижевчанка признана виновной в двукратном использовании паспорта для назначения себя директором и руководителем организаций ООО «Орион» и «Комфорт строй». При этом управлять ими она не собиралась. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С 1 сентября по 3 октября 2022 года она предоставляла паспортные данные неизвестному, чтобы он также внес сведения в ЕГРЮЛ.

За использование документов ижевчанка получила по 35 тыс. рублей.

Судом назначено наказание – 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в федеральный бюджет.

Приговор в силу не вступил.

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