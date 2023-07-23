Погода в Ижевске на день: 23 июля ожидаются кратковременные дожди

Прогноз погоды для ижевчан на воскресенье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 23 июля в столице республики ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди. Повторения вчерашнего разгула стихии не обещают.

Температура воздуха днем составит +23.. +25°С. Скорость западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +13°С. Ночью будет облачно, без осадков. Ветер изменит направление на юго-западное и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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