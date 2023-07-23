«Размером с черешню»: жители Удмуртии поделились фотографиями крупного града

Кое-где градины лежали сплошным ковром. Фото: vk.com/iggs18

Субботним вечером 22 июля в некоторых районах Удмуртии выпал град. Не с куриное яйцо, но все равно достаточно крупный и в большом количестве. Фотографиями и видео поделились очевидцы в группе ИГГС ВКонтакте.

У дачников пострадали урожай и цветы. Фото: vk.com/iggs18

Например, в Селтинском районе градины лежали сплошным ковром и издали больше напоминали первый снег. Владельцы садово-огородных участков по Якшур-Бодьинскому тракту наблюдали похожую картину, а один из очевидцев написал про град «размером с черешню».

А здесь вообще град больше похож на декоративные камешки. Фото: vk.com/iggs18

Из-за сильного дождя кое-где образовались бурные потоки воды. Некоторых автомобилистов застало в дороге.

«Нам не повезло выехать с дачи в самом начале ливня. Мы свернули на Славянское шоссе, и тут-то ливануло. Это была сплошная серая пелена, впереди ничего не было видно. Пришлось встать на обочине и пережидать. Мимо текла настоящая река, воды было почти по дверцы машины», – рассказала дачница Людмила.

В Ижевске была сильная гроза. Фото: vk.com/iggs18

А вот в центральной части Ижевске стихия ограничилась грозой. Тем не менее закрывшие небо тучи тоже впечатляли. О явных потопах и улетевших крышах пока не сообщалось, но кое-где ветер сломал крупные ветки деревьев.

Видно, как вдалеке хлещет ливень. Фото: vk.com/iggs18

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