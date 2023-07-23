В Удмуртию завезли две первые в этом году партии овощей из Узбекистана

Лук прошел фитосанитарный контроль
Фото: Михаил ДЕНИСОВ
40,99 тонн свежего репчатого лука привезли в Удмуртию из Узбекистана в июле 2023 года. Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, две ввезенные партии стали первыми партиями овощей, которые поставили в республику из этой страны.
Продукцию подвергли тщательному контролю. Обнаружился луковичный клещ, но он не относится карантинным объектам, поэтому лук допустили к реализации в удмуртских торговых сетях.
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