С начала сезона клещи покусали более 12 тысяч жителей Удмуртии

Более половины пострадавших от присасывания клещей – ижевчане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезон активности клещей в Удмуртии продолжается. С весны паразиты покусали 12089 человек – 9596 взрослых и 2493 детей. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Однако специалисты отмечают: по сравнению с прошлыми годами это не так уж и много, показатель обращаемости находится в пределах среднемноголетнего уровня.

По-прежнему более половины пострадавших от присасывания клещей – это жители Ижевска, всего их на данный момент 6349 человек. Но в перерасчете на количество населения первое место занимают районы:

- Граховский (2119 обращений на 100 тысяч населения);

- Ярский (1649,8 на 100 тысяч);

- Дебесский (1597 на 100 тысяч);

- Кезский (1567,7 на 100 тысяч);

- Шарканский(1487,7 на 100 тысяч).

9102 клеща были исследованы на вирус клещевого энцефалита, заразными из них оказались 116, что составляет 1,3% – немного меньше, чем обычно. 6997 клещей проверили на боррелиоз, возбудители этой болезни обнаружились в 2811 паразитах и это уже довольно много – более 40%. Однако в целом показатели инфицированности не выше средних показателей за много лет.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртию завезли две первые в этом году партии овощей из Узбекистана

«Размером с черешню»: жители Удмуртии поделились фотографиями крупного града

Погода в Ижевске на день: 23 июля ожидаются кратковременные дожди