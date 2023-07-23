Три частных дома в Удмуртии оказались повреждены пожарами за одни дежурные сутки

О пострадавших не сообщалось Фото: Мария Бакланова

Четыре пожара произошли в Удмуртии с 22 на 23 июля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, два из этих возгораний оказались особенно серьезными.

Первое площадью 220 кв.м произошло 22 июля в селе Красный Яр Можгинского района Удмуртии около 16:10. В результате получил повреждения дом, сгорела его кровля. Также огонь уничтожил кровли лабаза и двух хлевов.

23 июля пожар площадью 231 кв.м произошел в одном из частных хозяйств села Подгорное в Киясовском районе. Возгорание началось поздней ночью, около 3:35. Сгорели кровля дома и постройки во дворе, кроме того, огонь повредил отделку соседнего дома и стену омшаника.

О пострадавших не сообщалось.

В том и другом случае предварительной причиной пожаров называют замыкание проводов, случившееся из-за недостатка в конструкции электрооборудования.

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