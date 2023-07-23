Жителей Удмуртии предупредили о возможности гроз 24 июля

Пока точное время грозы неизвестно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В понедельник, 24 июля, местами по Удмуртии вновь прогремят грозы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС со ссылкой на информацию удмуртского гидрометцентра.

Когда именно ожидается непогода – в первой или второй половине дня – не уточняется.

Жителям напомнили, что во время грозы особую опасность представляют молнии и сильный ветер.

Напомним, в субботу, 22 июля, на Удмуртию обрушился сильный град, а за полторы недели до этого, 12 июля, сильный ветер повредил крыши домов и сломал деревья, в результате чего пострадали два пенсионера из Удмуртии.

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