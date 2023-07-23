За полгода из магазинов Удмуртии изъяли более 1,3 тонн просроченных и испорченных продуктов

Эта продукция представляла опасность для здоровья людей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За 6 месяцев 2023 года Роспотребнадзор изъял из оборота 62 партии продуктов питания общей массой 1310,18 кг. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления надзорного ведомства.

Большая часть продукции была изъята по предписаниям, кроме того имелось два решения суда о конфискации. Так, по решению суда пришлось изъять спортивное питание с иностранными этикетками.

Также из магазинов изъяли просроченные сыр, фарш, печенье и апельсиновый сок, икру в деформированной упаковке и соленую рыбу с кишечной палочкой.

Кроме того, в продаже были обнаружены гнилые овощи и фрукты, позеленевшая картошка и креветки с признаками повторной заморозки. Их тоже сняли с продажи.

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