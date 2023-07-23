Содержавший свиней с нарушением ветеринарных правил житель Удмуртии заплатит двойной штраф

Нарушения могли повлечь за собой распространение инфекций Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

8 тысяч рублей штрафа придется заплатить фермеру из Воткинского района Удмуртии за нарушение ветеринарных правил при содержании свиней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Проверка подсобного хозяйства, проведенная в декабре 2022 года, показала, что территория не имеет ограждения, а свиньи могут контактировать с другими животными, тогда как фермер должен был обеспечить их безвыгульное содержание или выгул в крытом загоне. Кроме того, свиней поили водой, которая не проверялась, а сбор и утилизация навоза не были организованы должным образом.Все это могло привести к распространению опасных инфекций.

В отношении фермера составили два протокола об административном правонарушении, мужчину обязали выплатить штраф в 4 тысячи рублей, однако в положенный срок штраф не был уплачен. В результате мировой суд, рассмотрев дело, увеличил сумму штрафа в два раза.

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