Содержавший свиней с нарушением ветеринарных правил житель Удмуртии заплатит двойной штраф

Нарушения могли повлечь за собой распространение инфекций
Фото: Наталья ВАРСЕГОВА
8 тысяч рублей штрафа придется заплатить фермеру из Воткинского района Удмуртии за нарушение ветеринарных правил при содержании свиней. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Проверка подсобного хозяйства, проведенная в декабре 2022 года, показала, что территория не имеет ограждения, а свиньи могут контактировать с другими животными, тогда как фермер должен был обеспечить их безвыгульное содержание или выгул в крытом загоне. Кроме того, свиней поили водой, которая не проверялась, а сбор и утилизация навоза не были организованы должным образом.Все это могло привести к распространению опасных инфекций.
В отношении фермера составили два протокола об административном правонарушении, мужчину обязали выплатить штраф в 4 тысячи рублей, однако в положенный срок штраф не был уплачен. В результате мировой суд, рассмотрев дело, увеличил сумму штрафа в два раза.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
За полгода из магазинов Удмуртии изъяли более 1,3 тонн просроченных и испорченных продуктов
Три частных дома в Удмуртии оказались повреждены пожарами за одни дежурные сутки
Жителей Удмуртии предупредили о возможности гроз 24 июля